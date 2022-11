Secrétaire régionale de la FGTB Horval, Marie-Line Colin a débuté sa journée à 2 h 30 au zoning de Ghislenghien. "J’ai soutenu nos délégués toute la matinée, mais quand on m’a téléphoné pour signaler qu’un huissier avait été appelé par l’entreprise Clarebout, j’ai rappliqué à Warneton. L’homme de loi est arrivé vers 13h avec une ordonnance et le montant des astreintes si on empêchait les travailleurs de l’équipe de 14h d’entrer. Après discussion, la plupart d’entre eux ont refusé de prendre leur poste. Nous ne les avons donc pas empêchés d’entrer. Au-delà de la grève, il y a ici des choses qui ne sont pas correctes ! La concertation sociale y est difficile et ce fait ne fera que crisper la situation."

Manque de considération pour les ouvriers

Des propos confirmés par Jean-François Decottignies, le délégué CSC. "Une trentaine d’ouvriers sont entrés, une vingtaine sont absents car en grève et une quarantaine ont refusé de prendre leur poste. C’est une vraie victoire si l’on considère les menaces proférées par les chefs et le harcèlement dont nous sommes victimes. En plus, l’entreprise a bafoué la convention collective n° 108 parce qu’elle a autorisé des intérimaires à travailler dans de telles conditions. Elle a aussi fait entrer des ouvriers par l’arrière, le long de la Lys, en les faisant escalader des barrières."

Pour le délégué, le seul terme pour qualifier l’entreprise, c’est "productivité". "Et peu importe les conditions ! On tourne autour de septante accidents mensuels, dernièrement un doigt a encore été arraché. Il y a un ras-le-bol général avec des démissions et des burn-out en série. Résultat: ceux qui restent subissent d’énormes cadences et la sécurité se dégrade. C’est tout simplement de l’esclavagisme moderne !"

L’entreprise investit à coups de millions, rien que 140 millions pour l’unité de production en construction à Dunkerque. "Et les ouvriers n’ont droit à rien du tout ! Un exemple: les employés, qui évoluent dans le grand luxe, disposent de café gratuit, tandis que les ouvriers doivent le payer. Et je ne vous raconte pas les conditions dans lesquelles certains ont travaillé lors de la canicule, près des fours. Il a fallu se battre durant des heures pour qu’ils obtiennent un quart d’heure de pause."

De 13 h 30 à 15 h, les responsables du site ont tenté désespérément de faire changer d’avis les travailleurs, jouant au chat et à la souris avec les délégués. "Il n’y a qu’une ligne de production qui tourne ; ce qui est une catastrophe pour eux, confie un ouvrier. À cause du manque de matières sèches lié à l’été chaud, les pommes de terre pourrissent et l’entreprise veut que tout soit transformé en frites le plus tôt possible. Tout y passe même les gâtées."

Vers 15 h 15, délégués et travailleurs ont quitté les lieux.