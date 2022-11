La société d’Histoire de Comines-Warneton à la croisée des chemins

Le tome 52 en (pré)vente

" Nous avons mis en place une offre promotionnelle, explique Danny Dejonghe, le secrétaire-bibliothécaire. Jusqu’au 25 novembre, le paiement en souscription des 25 € du tome 52 donne droit à un volume gratuit, au choix parmi les numéros 10 à 40. Tout volume supplémentaire pourra être emporté à 10 € ; ce qui nous permet d’écouler intelligemment nos stocks.

Pour 2022, nous avons demandé un tirage de 600 exemplaires, sachant que l’on en vend environ 450 dès la publication. "

Le tome 52 offre une belle diversité de sujets: l’abbaye de Warneton, les bergers Salembier, un témoignage sur la bataille du Canal, les conflits communautaires, etc.

Du passage au centre de documentation

L’occasion de passer par le centre de documentation de la Société d’Histoire qui, après six années de travaux, a trouvé sa vitesse de croisière. " Les visiteurs reviennent pour consulter nos tables généalogiques et nos archives. Nous avons des étudiants pour leur mémoire de master, des personnes en quête de photos de la Libération ou de documents de la fortification de Warneton, etc.

L’inauguration du 22 octobre dernier a permis de faire parler de la Société d’Histoire: certains sont revenus quand les lieux étaient plus calmes, les jours qui ont suivi. "

Le centre renferme aussi des espaces archéologie et Beaux-Arts: "Les collections Degroux et Verboeckhoven sont mises à valeur et celui qui veut les découvrir n’a qu’à pousser notre porte. Par contre, pour ce qui est de l’archéologie, les vitrines ne sont pas encore finalisées. Notre président, Jean Bourgeois, devrait s’en charger".

Une expo sur les bergers

Le centre compte également une salle d’exposition: "En 2023, nous allons monter une expo sur les bergers. Monsieur Bouquet, un descendant de la famille Salembier, a écrit l’un des articles du tome 52 sur cette dynastie de bergers. Il possède encore beaucoup de photos et de matériel sur le sujet et accepte de nous les prêter. Nous envisageons aussi, pour l’année 2023, des activités autour du centenaire de la reconstruction. Notre tome 53 y sera dédié."

Le centre est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12h et de 13 à 17 h. Il est conseillé de contacter le 056 55 79 66 ou info@shcwr.net avant de s’y rendre. Signalons que de nombreux documents sont accessibles sur www.shcwr.net, grâce à un travail de digitalisation. Si vous souhaitez apporter votre aide pour cette besogne titanesque ou pour une autre, l’association est toujours en quête de bénévoles.

Alain Pottel: des remerciements mérités

Alain Pottel a piloté avec brio les six années nécessaires à créer ce bel écrin pour notre passé. ©EdA

Membre de la Société d’Histoire et ingénieur à la retraite, Alain Pottel a été, de façon bénévole, le maître d’œuvre de la rénovation. " Il y a six ans, quand les travaux se sont précisés, il a fallu trouver une solution pour déménager ces tonnes de documents et d’archives. Tout a été stocké dans l’église. Ensuite, il a fallu tout réintégrer et je remercie vraiment ceux qui m’ont aidé, à commencer par le Père Christophe Yernaux et les membres du service Technique de la Ville. J’ai aussi une pensée émue pour Didier Leterme, qui s’est occupé du dossier, avant de nous quitter bien trop tôt. "

En septembre 2020, la Société d’Histoire a réintégré son bel écrin, malheureusement peu accessible durant de longs mois à cause du Covid-19. Chacun est aujourd’hui le bienvenu ! Et l’on pense particulièrement aux enseignants, avec leurs élèves, qui avaient déserté les lieux parce qu’ils n’étaient pas très accueillants ; ce qui est aujourd’hui le cas.

Un peu... d’histoire!

Jean Bourgeois fourmille de projets pour dynamiser le centre: expos, digitalisation, accueil scolaire, etc. ©EdA

L'historique de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la région a été réalisé par Jean-Marie Duvosquel. Fondée en 1959 sous la dénomination "Histoire et Folklore", elle avait pour objectif d'organiser la partie belge de la fête des Louches. En 1961, Henri Bourgeois met sur pied une expo sur le passé de Comines. En 1971 paraît le premier volume des Mémoires et l'association obtient un local dans l'hôtel de ville de Warneton, inauguré en 1980.

Avec la fusion des communes, d'autres locaux sont mis à disposition. Livres, documents, archives, objets et œuvres diverses affluent tant et si bien que les locaux finissent par déborder, nécessitant une rénovation complète.

Le Centre fut géré dans la continuité par Henri Bourgeois jusqu'en 1991 et, jusque début 2022, par Francis De Simpel. Jean Bourgeois, un Gantois originaire de Warneton, qui vient d'être admis à la retraite en tant que professeur d'archéologie à l'université de Gand, vient de lui succéder.