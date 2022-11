"Mais, constatation faite depuis l’après-Covid est que les rencontres mensuelles sont passées d’une moyenne de plus de 25 participants à une vingtaine actuellement. Les personnes se font vieillissantes avec certaines difficultés de transport" précise Daniel Ramon, coordinateur des Équipes populaires de l’entité.

Jean-Pierre et Magda Loof à l’honneur

Fin août dernier a eu lieu au Bizet le repas estival qui marque la reprise des activités. Cette année s’avère particulière parce qu’elle marque la 50e année des Équipes populaires de Comines-Warneton.

Un hommage à Jean-Pierre et Magda Loof, fondateurs du groupe local en 1973, a également été rendu par le comité: "Vous vous êtes dévoué corps et âme pour notre mouvement. Vous avez mis toutes vos forces et votre amour pour nous tous. Nous avons mûri grâce à vous dans différents domaines d’actualité comme le logement, les travailleurs étrangers, les injustices, les énergies, la mobilité, le gaspillage…"

Jean-Pierre Loof se souvient des premières années: "Une des premières grandes actions a été l’aménagement de sentiers dans le bois du Gheer. D’autres actions suivirent comme la Saint-Nicolas des enfants défavorisés, l’accueil des réfugiés asiatiques, des actions sur le crédit… ainsi que différents week-ends de formation au Mont des Cats ou à Merville pour rechercher du sens à la vie et au partage".

Rendez-vous de fin d’année

Les Équipes populaires démarrent leur nouveau demi-siècle avec l’accent mis sur la lutte contre la fracture numérique. Mi-novembre, des groupes de six personnes vont se réunir chaque semaine pour répondre à leurs questions d’informatique, d’internet, de réseaux sociaux.

À la salle paroissiale de Ploegsteert, le théâtre du Copion proposera le mercredi 7 décembre à 19h sa création "Il était trop de fois" pour engager un échange sur des faits de société: la misère, la précarité, la migration, la débrouille…