Face à des factures d’énergie exorbitantes: la Cominoise Gaëtane Boutez n’a pas le choix, elle doit fermer ses trois cafés !

De la répartie, un dynamisme à toutes épreuves, des activités à foison et bien des clients: malgré ce cocktail plus que positif, ce couple avec trois enfants vient de prendre la décision de fermer les trois établissements pour la fin de l’année.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase: la réception de la facture du décompte de l’électricité pour les derniers huit mois et demi de leur établissement rue de Wervicq et habitation, sans le chauffage: 7 465 € à diminuer de 1747€ d’acompte, plus une TVA de 1198€. Résultat une facture de 6 924 € à payer avant le 9 novembre !

On se fait assassiner par ces soi-disant fournisseurs d’énergie

"Voilà la triste réalité aujourd’hui pour de nombreux indépendants en Belgique ! On se bat tous les jours pour accueillir, dans nos trois cafés, les clients du mieux possible, créer des événements, faire vivre les ducasses, faire exister nos salles de réception mais là c’est stop ! On se fait assassiner par ces soi-disant fournisseurs d’énergie. L’État belge est complice de toute cette mascarade ! Nous essaierons d’accueillir nos clients jusqu’à la fin de l’année dans nos trois établissements. Je rends mon tablier ! Les personnes ayant versé un acompte pour réserver la salle en 2023 seront remboursées !", précise Gaëtane Boutez.