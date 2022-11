L'éclairage public éteint de minuit à 5 h à Comines-Warneton à partir du 1er décembre 2022

"Et non pas de 23 à 5 h. dès le 1er novembre comme précédemment diffusé, pour des raisons techniques, précise dans un communiqué la bourgmestre Alice Leeuwerck . Ces dispositions permettront à la Ville d'économiser 235 MWh sur la période visée, soit un montant de 123 000€. Les rejets de CO2 et l'impact nuisible sur la faune nocturne se verront aussi fortement réduits, grâce à cette action."

Cette décision a été prise en parfaite concertation avec la police locale. "L'impact de cette mesure sera évalué régulièrement par la Ville et la Zone de police, qui restent à l'écoute des citoyens. Le lien entre la présence d'éclairage public et une baisse du nombre de délits n'est pas toujours démontré. Certaines études, menées ailleurs qu'en Belgique, démontrent même parfois que l'absence d'éclairage entraînerait une diminution de toute forme de criminalité."

Les illuminations de fin d'année seront maintenues à 100%. Renouvelées l'an dernier, elles sont composées exclusivement de LED: "Le décor lumineux représente une dépense de 250€ sur les six semaines." Les heures de fonctionnement restent inchangées: de 7 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 22 h, le vendredi, samedi et dimanche. Le service technique est déjà occupé d'installer les éclairages festifs, mais ils ne seront allumés qu'à partir du 25 novembre.

Enfin, la Ville de Comines-Warneton salue l'engagement d'Ores qui relève le défi technique de réaliser la même opération sur une grande partie de son territoire; ce qui n'interdit pas certains aléas techniques: "Au vu de notre proximité avec la Flandre, qui a géré nos installations jusqu'au 31 décembre 2018 et alimente encore notre poste central, la mise en place de cette mesure est dépendante de certaines adaptations techniques qui doivent être réalisées par Ores d'ici le 1er décembre. Des ajustements sont susceptibles d'être appliqués."