"Avec mon épouse et nos trois jeunes enfants, nous vivions à Wazemmes, près de Lille. Je voulais déménager pour offrir un cadre de vie plus sécurisé, plus motivant pour mes enfants, avec des écoles où ils puissent étudier tranquillement. C’est un peu par hasard, sur un site immobilier, que je suis tombé sur ce café à vendre. Nous sommes venus et cela a été un vrai coup de cœur ! Certes, l’emplacement n’est pas en centre-ville, mais il y a un réel potentiel."

Déménagement et travaux

La famille achète en septembre 2020 et entame de gros travaux.

"Il a d’abord fallu aménager l’étage où nous vivons avant de transformer le café en salon. J’ai fait beaucoup moi-même en regardant des tutos sur YouTube ! L’enseigne s’est imposée: coiffeur aux Cinq-Chemins tant il semble qu’il y ait de souvenirs dans ce café populaire !"

Et les débuts sont prometteurs: "Le bouche-à-oreille fonctionne très bien à Comines. Je mise sur la satisfaction des clients, l’accueil avec un thé à la menthe ou un café et des prix compétitifs: 10 € pour les enfants et 13 € pour les adultes. Je travaille avec ou sans rendez-vous pour des coupes enfants et hommes ou pour des barbes. Mon leitmotiv, c’est la satisfaction du client !"