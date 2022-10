Travaux rue de la Gare (Comines) : des mesures en soutien aux commerces

Vu les pertes encourues, dans l’urgence, les autorités ont chargé l’ASBL Sidec et l’ADL de mettre sur pied une action qui prend la forme d’une carte de fidélité. C’est ainsi que 1 300 € seront offerts en chèques Sidec: durant six semaines, 200 € répartis entre six gagnants et, en fin de travaux, un gagnant de 100 €.

Les chèques gagnés seront valables dans les 88 commerces impactés par les travaux, de même que chez les ambulants présents au marché du lundi matin. L’action débute ce samedi 29 octobre dans les 88 commerces concernés, cotisant ou non au Sidec.