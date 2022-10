En effet, vide depuis quelques années, le site de la Grand Rue, à Ten-Brielen, a été acheté en juin 2021 par Luc Matton et Katleen Declercq, qui résident à Wervik depuis 1994.

"C’est le Covid qui nous a fait changer de travail, explique Luc (55 ans). Ma femme et moi avions une entreprise qui produisait des épices et des petits légumes pour les restaurants gastronomiques. J’assurais les livraisons avec parfois 3 000 km par semaine. Le Covid m’a fait réfléchir et comprendre qu’il fallait ralentir. Je me suis endormi trois fois en voiture ! Nous nous occupions aussi d’un asile pour chiens, à Zonnebeke, d’où ma femme est originaire. Propriétaires de ce hangar en mauvais état, nous avons eu l’opportunité de vendre pour en faire un lotissement. Nous avons alors cherché une autre activité parce qu’il n’était pas question de rester à ne rien faire."

Le couple jette son dévolu sur le site du Moulin Bardin, à 4 km de son domicile: "Notre première idée était d’organiser des thés dansants pour les personnes âgées, mais nous avons eu peur avec le Covid et les vagues successives, explique Katleen . Alors on s’est tourné vers un stock dépôt de gadgets, bijoux, habits, décorations, etc. Je recherche des choses assez originales, avec le critère que les fournisseurs soient européens ! Le magasin est ouvert depuis le 30 septembre et il commence à bien marcher. Certains clients sont heureux de pousser la porte. Une dame me disait qu’elle s’était mariée ici."

Du pain de qualité

Diplômé régent en mathématiques, Luc possède des mains en or qui lui permettent d’effectuer la quasi-totalité des travaux. "À présent que la grande salle est terminée, je suis occupé à aménager un petit magasin à l’entrée du parking pour vendre du pain, de la charcuterie, du poulet rôti, etc. On va y joindre une petite épicerie. Le matériel tout neuf a déjà été livré: un comptoir, un four rôtissoire, des frigos, etc. Toutes les autorisations sont déjà accordées. Nous sommes occupés de prendre des contacts avec l’une ou l’autre boulangerie pour proposer du pain de qualité. Un boulanger en France nous semble une bonne piste ! On va commencer petit à petit, en s’adaptant aux besoins de nos clients. L’ouverture est prévue vers le 15 novembre."

Les heures d’ouverture seront en décalé pour le stock dépôt et la partie alimentaire: "Pour le moment, nous allons travailler à deux. On verra bien s’il faut engager du personnel. Le stock dépôt n’est ouvert que quatre jours par semaine. Pour ce qui est de l’alimentaire, nous serons ouverts le matin et en soirée, le dimanche également."

Facebook « Le moulin Bardin Stock dépôt Comines »