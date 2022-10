L’inspectrice principale Priscilla Vercaigne est en charge de la Team PhenX. Son but: lutter contre les violences relationnelles et sexuelles. "Nous formons une équipe de six policiers, aidés par notre collègue du Service d’Assistance Policière aux Victimes. Notre travail est axé sur trois matières: la protection de la jeunesse, les violences entre partenaires et les enfants victimes, de même que les dossiers de mœurs."

Le fait que ces dossiers sensibles soient dans les mains d’une équipe formée et soudée augmente l’efficacité: "Nous connaissons davantage les situations familiales et une relation de confiance s’établit avec les victimes afin qu’un suivi se mette en place."

L’entité n’est pas épargnée par la violence intrafamiliale: "En 2021, nous avons suivi 266 situations, qui ont exigé 176 interventions et 367 PV. Nous avons effectué 73 re-visites pour s’assurer que la situation s’est normalisée. Pour 2022, début d’octobre, nous étions déjà à 234 situations, 223 interventions, 272 PV et 60 revisites."

Difficile de tirer des conclusions sur ces chiffres à la hausse depuis quelques années: "La violence augmente-t-elle dans la société ? Est-ce que la parole s’est libérée et que l’on ose déposer plainte ou signaler les faits à la police pour soi-même ou en tant que voisins ? Je ne sais pas même si, pour ma part, il me semble qu’une partie de la population s’exprime davantage par la violence".

Pour toucher les jeunes, la Team PhenX a créé la page Insta "etcatukiff". "Dans un futur proche, nous essayerons de toucher les jeunes avec diverses activités: films, spectacles, etc."

20 PV dont 9 pour stupéfiants

Opérationnelle depuis juin 2022, la Biker’s Team veut "déranger les dérangeurs pour être là où l’on ne s’attend pas". Directeur opérationnel, l’inspecteur principal Laurent Dardenne a présenté la philosophie du projet: le vélo permet de passer partout et d’être en contact direct avec la population. Concrètement, pour un budget de 20 000 € en 2022, deux vélos ont été achetés, avec un équipement pour 10 policiers: pantalon, gants, lunettes, gilet pare-balles léger, etc.

Les premiers mois ont permis de dresser 20 PV, dont 9 pour stupéfiants. "Nous arrivons en toute discrétion ; ce qui permet le flagrant délit. En ce cas, on fait appel aux collègues de l’intervention pour venir chercher la ou les personnes, mais l’on s’occupe nous-mêmes du dossier", explique l’inspecteur Antoine Leleu, qui a été membre de plusieurs équipes cyclistes et a remporté un titre de champion de Belgique des policiers. "J’ai arrêté le cyclisme en 2019, à mon entrée à l’Académie de Jurbise. Je suis content de m’y remettre, même si les sorties ne font jamais plus d’une trentaine de kilomètres et avec une moyenne entre 10 et 15 km/h."