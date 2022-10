"À 16 ans, j’ai commencé à jouer de la guitare folk à six cordes en m’inspirant de la série de Marabout Flash. Je suis un autodidacte total. Je n’ai fait qu’un an et demi de solfège. Mes références sont le blues rock de Chicago et blues Boom des années 60 en Angleterre avec Éric Clapton et Gary Moore, mais aussi au départ des guitaristes de folk rock des années 50/60. Ce qui m’a influencé aussi, ce sont les festivals de blues de la région, comme celui de Houthem dans les années 80."

« On apprend toujours de ces rencontres »

Dans les années 80, Xavier fonde le groupe transfrontalier X and Co avec Johan Billiet, Marc Woestyn, David Rose et Stéphane Elsiny. "Ce groupe d’animation reprenait aussi bien du rock, du slow… Progressivement, inspirés par les festivals locaux, nous avons incorporé du blues rock. À la suite de cela est né fin 1993 le groupe B Side."

Cette formation musicale a continué jusqu’en 2022 avec un équilibre harmonieux entre des reprises adaptées du blues et des compositions de Xavier Woestyn. "Notre premier concert était “Au bienvenu” à Warneton. Par la suite, nous avons fait des premières parties de Machiavel, Stocks, Roger Chapman, Ana Popovic, Beverly Jo Scott. Sans oublier le Festival d’Houthem et Open Music. De ces rencontres, on apprend toujours."

Une autre couleur… féminine

Le Covid avec moins de répétitions, moins de concerts a provoqué un basculement dans le groupe. "Déjà auparavant, je souhaitais pouvoir compter sur une chanteuse dans le groupe. Carine Vandaele, de Warneton, nous a rejoints, d’où la naissance progressive de X-Side. Nous évoluons dans le choix des chansons. Il a une autre couleur avec cette voix féminine. Nous avons incorporé Géry Dequeker, un claviériste qui joue aussi du saxophone (c’est nouveau), et Étienne Hardy, un harmoniciste. Nous avons une nouvelle formation bien soudée, motivée, avec plus de répétitions. On s’amuse et cela se ressent dans les concerts."

X-Side a performé cet été dans la région aux "Touristes" à Ploegsteert et à "La Malle-poste" à Warneton. Dans les semaines à venir, X-Side se produira en des lieux dédiés à la musique "Café Louis" à Rekkem (26 novembre) et "Wap Doo Wap" à Mouscron (13 janvier).