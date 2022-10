Il est de plus en plus difficile d'obtenir du cash car les agences bancaires se ferment les uns après les autres (une par jour en Belgique!) et les distributeurs de billets deviennent difficiles à dénicher surtout en Wallonie.

"Pourtant, l'argent liquide permet de faire face à des crises majeures comme des pannes d'appareil; il protège de la vie privée; il permet une gestion familiale plus facile de l'argent. précise Anne Fily. L'opposition au cash vient des autorités publiques, des émetteurs de cartes et du secteur bancaire".

Des distributeurs à moins de 5 km de chez soi

Deux plans d'actions sont proposés par diverses banques. Soit Jofico qui est la mise en commun des distributeurs pour rationaliser ; soit Batopin qui regroupe quatre banques (Belfius, ING, KBC, Fortis) possédant les trois quart des distributeurs en service.

Batopin propose d'installer des appareils indépendants, hors agences bancaires, accessibles à moins de cinq kilomètres du domicile (sauf en province de Luxembourg) dans des lieux privilégiés comme des gares, des centres commerciaux, des lieux d'Horeca,.... Il est prévu d'installer 2240 points cash en Belgique d'ici la fin 2024.

"Les quatre banques supprimeraient l'usage des distributeurs dans leurs agences poursuit Anne Fily. Ce projet a été discuté en interne sans consultations des autorités, des communes, des commerçants, des consommateurs."

Un Batopin au Bizet

Après l'exposé captivant et didactique de cette analyste financière, le point de vue local a été évoqué avec la bourgmestre Alice Leuwerck.

La Ville de Comines-Warneton, par le biais de l'ADL a pris contact avec Batopin qui donne peu de marge de manœuvre. Un distributeur de cash serait installé au Marché couvert de Comines en un endroit plus flexible et plus sécurisé qu'à la gare comme prévu initialement.

Compte tenu des spécificités de l'entité, un second distributeur serait installé au Bizet.