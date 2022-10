Les quatorze hôtes étaient très diversifiés comme les habitués au niveau du bien-être (Equilibra, Vitalys, pharmacie Beele), des sports (Acama, Agisc, Vandamme cycling, Aqualys), de la nature (Serres Allard, Réserve Ploegsteert, La ferme bleue) ou de la culture (BiblioLys). En symbiose avec le thème de 2022 "Un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit", trois nouveaux participants ouvraient leurs portes: le karaté club de Comines, Mana Soa et la diététicienne Sofia Six.

À la Rotonde de Warneton, l’instructeur Philippe Fauvart a présenté pour la première fois le karaté club de Comines dont les entraînements se déroulent à l’Athénée de Comines "Nous adhérons totalement au thème. Le karaté est un sport pour tous qui apporte une hygiène de vie, équilibre et respect des autres".

« Avec le cœur et la bienveillance »

À Ploegsteert, Stéphanie Behaeghel avait ouvert sa maison à quatre groupes de visiteurs. Depuis juillet, cette thérapeute en soins énergétiques apaise le corps de ses patients. Elle les reçoit dans un chalet dominé par un dôme de type finlandais et plus une décoration intérieure de style tibétain. Elle propose aussi des ateliers de méditation, ainsi que du Qi Gong qui est une forme de gymnastique. Après avoir été aide-soignante en maison de repos et aide-familiale à domicile, Stéphanie a suivi des formations de thérapeute avant de créer "Mana s" ("Énergie de soi" en Inde).

Les participants de "Place aux enfants", avant de visiter le chalet, ont écouté d’une manière interactive leur hôte. " C’est une passion partagée avec le cœur et la bienveillance, précise Stéphanie.

Stéphanie a montré mais surtout fait écouter quelques instruments de musique d’origine tibétaine (cymbales, bol, clochettes) qui, par leurs vibrations, ont un pouvoir apaisant sur le corps.