"Je parle du cancer du sein avec humour. C’est une façon d’évoquer la maladie autrement. Tant qu’il y a du rire, il y a de la vie et on se bat." K "dans mon spectacle symbolise le cancer. J’y joue différents personnages dont celui de ma mère. C’est ensemble qu’on avance face à des épreuves de vie. Ce spectacle donne une raison d’être à ce qui s’est passé. Cela me permet de rencontrer des personnes incroyables qui ont vécu la même épreuve. Ces moments sont la plus belle des choses. Surtout, n’abandonnez jamais. Sans pluie, pas d’arc-en-ciel !"