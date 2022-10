" J’ai toujours été passionné par les images, par leur montage et par l’idée que l’on pouvait raconter des histoires et faire passer des émotions. Depuis sept ans, en autodidacte, j’investis dans du matériel, notamment un drone, je fais de petites créations, etc.

Il y a un an et demi, j'ai décidé de faire un premier court-métrage. J’ai proposé le projet à l’ASBL MJ Carpe Diem, où j’anime des ateliers sur le montage d’images et on m’a accueilli avec enthousiasme. J’ai écrit le script, trouvé les acteurs et les lieux pour filmer, soit la maison liée à la brasserie Bataille et le local des scouts. Tout a réalisé avec un budget de 0 euro. J’ai choisi de présenter le film à la Malle Poste parce que j’apprécie le projet de Johan et Émilie, avec le brassage sur place de bières artisanales. "

Au final, un court-métrage, frissons garantis, de 13 minutes où le sang coule à flots. Quelque 60 personnes s’étaient déplacées et il a fallu scinder le groupe en deux représentations ! Quant à l’œuvre, résolument originale et bien mise en scène, elle sera disponible sur YouTube pour que chacune puisse se faire une idée.

Pour perfectionner son art, après quatre ans à Saint-Luc Tournai en section graphisme/publicité, Mike est actuellement en première année de bachelier cinéma à la Haute école libre de Bruxelles Ilya Prigogine. "Je voudrais vraiment en faire mon métier ! Mon objectif est de devenir monteur parce que je trouve que c’est un métier magique où l’on peut laisser libre cours à son côté créatif."

Des acteurs locaux et un bel apprentissage

Parmi les acteurs, Thylian Leroy, qui a déjà participé à quelques tournages, parmi lesquels des clips: celui de Soprano ou, tout récemment, celui d’Angèle sur la chanson "Amour, haine et danger".

"C’était une belle expérience, a commenté le comédien de 12 ans. Tout était préparé minutieusement, il n’y avait plus qu’à jouer!" Quant à Cédric Van Achter, le coordinateur de la MJ Carpe Diem, il se réjouit que des jeunes locaux soient créatifs et défendent les valeurs culturelles.

On retrouve aussi Sabine Cardinael, en grand-mère alcoolique, qui visiblement s’est bien amusée lors du tournage ou Damien Vanbeselaere, animateur sur Radio Libellule.

Des applaudissements nourris ont ponctué le court-métrage. "J’étais stressé parce que c’est la première fois que je suis dans la situation où une œuvre que j’ai conçue est vue en public, dans une salle. Pour moi, c’est tellement d’heures de travail. L’accueil me semble enthousiaste et cela me conforte dans le métier que je veux faire."

La vidéo sera placée sous peu sous YouTube « Mk aventury ».