Cédric Van Achter, nouveau coordinateur à Carpe Diem (Comines)

Dans l’entité, il y a un lieu d’accueil à Comines (rue de Wervicq) et au Bizet-Ploegsteert (ancienne gendarmerie) complémentaire à la maison et à l’école. Pour les vacances avec ce nouveau rythme scolaire, Carpe Diem programme des sorties de découvertes et des stages plus culturels comme de la sculpture ainsi que des camps solidaires en été.

"En reprenant le flambeau d’Émilie, je sais que je vais pouvoir aussi bénéficier du soutien de l’équipe des sept animateurs (4 temps-plein et trois mi-temps) avec des savoir-faire et des profils différents, précise Cédric Van Achter. Je suis animateur depuis 14 ans, avec la volonté de mettre les jeunes au centre des projets. Pour la reprise après Covid, les ateliers reprennent bien et nous avons aussi accueilli un nouveau public. Le fait d’avoir la capacité de se renouveler, cela permet de toucher d’autres jeunes grâce à la qualité du travail réalisé. Ce que j’appréhende le plus, c’est de louper une date d’échéance pour une chose à laquelle je ne m’attendais pas. Nous avons beaucoup de sollicitations de partenaires. Je dois aussi gérer les ressources humaines à la MJ."

Le nouveau conseil d’administration a désigné Augustin Durnez comme président de l’ASBL pendant trois ans.