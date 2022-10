Les Ateliers Dujardin (Comines) ferment leurs portes après 142 années au service du bois

"Nous travaillons encore avec trois ouvriers, explique Étienne Dujardin, gérant de l’entreprise. Ils finissent les chantiers cette semaine et peut-être encore la semaine prochaine. Ensuite, tout sera terminé. Tous ont retrouvé facilement du travail dans leur domaine. Les métiers du bâtiment pleurent pour avoir du personnel qualifié."

Spécialisée dans les charpentes, la menuiserie intérieure et extérieure, l’entreprise employait jusqu’il y a peu sept personnes. À la suite de leurs parents, François et Étienne avaient repris les activités. Sans repreneur parmi leurs enfants, les deux frères avaient cédé l’entreprise à Laurent, leur jeune frère, en 2014.

Malheureusement, le Covid-19 a durement touché la famille qui comptait neuf enfants. Lors de l’enterrement de leur sœur Martine en mars 2020, bien des membres ont contracté le virus. Et Laurent, après huit mois de lutte, a fini par rendre les armes le 19 novembre 2020, à l’âge de 55 ans.

Comme aucun de ses trois fils ne souhaitait reprendre, Étienne est revenu à la tête de l’entreprise.

"J’ai l’âge de prendre ma retraite. À un moment donné, il faut se décider à arrêter. En plus, autant les aspects techniques me plaisent toujours, autant les aspects commerciaux commencent à me fatiguer. Certains clients ne sont jamais contents, ils réclament à tout propos ; ce qui est usant. De nos jours, il faut être jeune pour affronter la clientèle !"

Vider un site de 2 400 m²

Les frères et sœurs, qui sont toujours propriétaires des 2 400 m² du terrain et des bâtiments, ont donc décidé de vendre. Quant à l’entreprise proprement dite, elle appartient à la veuve de Laurent et à ses trois fils.

"Toutes les machines sont déjà vendues, poursuit Étienne. De toute façon, plus aucun nouveau menuisier n’obtiendra l’autorisation d’exploiter ici, en zone urbaine. Il reste encore le stock de bois à vendre. Par principe, nous achetions toujours de grandes quantités pour démarrer la fabrication rapidement quand nous avions une commande. Nous achetions toujours de la qualité, avec des critères bien précis ; une action qui ne se fait jamais dans la précipitation !"

Les semaines qui arrivent, il faudra faire place nette sur le site, d’autant plus qu’un acquéreur s’est déjà manifesté. "Ce n’est pas évident de quitter un lieu familial où l’on a passé tant d’années, mais il faut se faire une raison. Pour l’instant, je ne me rends pas vraiment compte parce que les ouvriers sont toujours présents et que les machines tournent. La semaine prochaine, ce sera nettement plus calme et j’accuserai peut-être le coup ! Néanmoins, je ne crains pas de m’ennuyer, je sais que je vais toujours trouver des occupations !"