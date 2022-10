Rodéo urbain au Bizet: deux motards interpellés

À plusieurs reprises, au centre du Bizet, deux motards avaient été aperçus au volant de motos non-immatriculées et commettant de nombreuses infractions au code de la route: sens unique, vitesse inadaptée, mis en danger des usagers faibles et des autres automobilistes, non-port du casque, défaut d’immatriculation et d’assurance, etc. Excédé, un commerçant bizétois avait même filmé ces rodéos urbains et ces fous du guidon cagoulés.

La police de Comines-Warneton annonce avoir identifié et interpellé les deux individus. "Une enquête minutieuse a été menée par les spécialistes “circulation” de notre police locale: des témoignages, une analyse détaillée des images des caméras filmant la voie publique et la coopération avec la police nationale d’Armentières ont permis d’identifier formellement les 2 motards", précise-t-elle.

Le parquet de Tournai est actuellement en possession de tous les procès-verbaux du dossier et citera prochainement les deux fauteurs de trouble, en vue de leur jugement devant le tribunal de police.

La zone de police de Comines-Warneton rappelle que la sécurité routière, en ce compris la conduite agressive en ville, fait partie de ses priorités d’action. Les comportements inciviques et causant l’insécurité dans la circulation doivent être relayés aux services de police qui, à défaut d’interpellation sur le fait, mettent tout en œuvre pour que les auteurs répondent de leurs actes en justice.