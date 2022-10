Des festivités sans frontière

Le clou du week-end est assurément le cortège, suivi par le jet des louches. Avec un départ symbolique côté belge pour se terminer côté français, histoire de rassembler ces deux villes séparées par le traité d’Utrecht. En 1713. Chaque deuxième dimanche d’octobre, les frontières s’estompent pour revenir au temps où il n’y avait qu’un seul et même seigneur.

Le millésime 2022 a rendu hommage aux personnages emblématiques du territoire: saint Chrysole, mais aussi Jean I et Jean II de la Clyte, Augier de Busbecq, Georges d’Hallewijn, Jean Despautere et Charles Degroux.

Avec la conséquence que le cortège avait une connotation très historique, particulièrement axée sur le Moyen Âge. On a même vu des chameaux se balader dans la ville, en référence à la Turquie et aux tulipes.

Et que seraient les cortèges sans musique ? Les groupes étaient essentiellement venus de Flandre: l’Harmonie royale de Beverst, l’Harmonie royale St Cecilia de Neuve-Église, le Drumspirit de Dadizele, l’Harmonie de Dikkebus, le Flanders Memorial Pipe Band de Poperinge, etc.

On l’aura compris, l’ambiance était au rendez-vous, les terrasses des cafés bondées et le patrimoine rappelé à la mémoire de chacun !

Une fête attendue par les Cominois

Florent Bossuyt s’investit à fond dans le folklore local. ©ÉdA

La semaine dernière, Florent Bossuyt a été intronisé dans la confrérie: " Celarécompense le travail que j’ai fait depuis une douzaine d’années. Je suis rentré parce que je voulais créer un site pour le comité, explique cet informaticien formé en Belgique . Vu le monde qu’il y avait aujourd’hui, cela prouve que la fête est très attendue par les Cominois et par d’autres, parfois venus de loin. "

Tous ces yeux braqués sur lui en cette belle journée, forcément, cela procure beaucoup d’émotion: "Quand je suis sur le char ou dans le salon d’honneur, je perpétue un folklore et des traditions. Quelle fierté pour moi !"

Six semaines de stress et de préparation

Éric Dehaerne, toujours prêt à donner un coup de main ou un coup de louche! ©ÉdA

Originaire de Ploegsteert et résidant aujourd’hui à Bas-Warneton, Éric Dehaerne a revêtu un peu par hasard les atours rouge et ocre des seigneurs de la Clyte. "Je ne suis pas encore intronisé mais, depuis 2019, je monte sur le char et je jette les louches. Tous ces gens, tout au long du parcours, qui crient votre nom, cela me fait drôle !"

Fan de la fête où il venait en spectateur, un ami lui a demandé de donner un coup de main pour monter les chars: "Durant six semaines, le travail est assez intense, on ne s’imagine pas ! Les réunions sont nombreuses et il faut gérer le cortège mais aussi la fête foraine et le marché médiéval."

Les Durnez, entre rive gauche et rive droite

Gilbert et Pascal Durnez: la passion de la tradition a été transmise de père en fils. ©ÉdA

La famille Durnez symbolise bien le côté franco-belge des Louches. Belge, Gilbert (84 ans) a épousé une Française et a été durant 44 ans concierge aux Ets Lambin-Ravau à l’époque où Monsieur Lambin était le président du comité. De 1974 à 2019, cintré dans une cotte de maille, il a allumé les mèches pour faire parler la poudre.

Pascal, le fils, est membre de la confrérie. Il a passé sa jeunesse en France avant de s’installer côté belge: "Je participe à la fête des Louches depuis tout petit. Chaque fois, quand la dernière louche est lancée, c’est le stress qui tombe ! Je suis aussi très heureux que mon papa puisse encore être à mes côtés !"