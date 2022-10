À l’occasion du 2002 anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes et pour célébrer le dixième anniversaire du musée, le Louvre-Lens s’intéresse à cette écriture et aux découvertes du Français Champollion, le premier conservateur en 1827 de la section égyptienne du Musée du Louvre.

Grâce à un parcours de plus de 350 œuvres entre sculptures, peintures, objets d’arts, les visiteurs découvrent le personnage du Grenoblois Jean-François Champollion et des personnes qui l’ont influencé mais aussi les connaissances de l’Égypte au début du XIXe siècle.

Une langue sans voyelles

La pierre de Rosette (conservée au British Museum), ramenée par les troupes de Napoléon en 1801, a été l’élément déterminant de l’interprétation des hiéroglyphes. "Véritable écriture sacrée, qualifiée par les Égyptiens de parole divine, l’écriture hiéroglyphique a été déclinée sur tous les supports, du papyrus à la pierre et au métal, dans des contextes aussi bien religieux, administratifs ou funéraires. Cette langue morte, sans voyelles, se compose de signes-sons phonétiques et d’idéogrammes avec des images. Un concept du même type se retrouve aujourd’hui dans l’écriture japonaise, situe Justine Canu, médiatrice au Louvre-Lens. Champollion explique, en 1822, la clef de cette écriture dont on avait perdu le sens. La pierre de Rosette a permis de la comprendre en comparant les hiéroglyphes à deux autres langues: le démotique (égyptien ancien) et le grec." La fin de l’expo évoque la naissance du Louvre égyptien dont Champollion a été le directeur pendant cinq ans.