Un parcours cyclo de 35 km agrémenté d'un jeu numérique au fil de la frontière linguistique à Comines-Warneton

Ce nouveau produit touristique a été baptisé "Jeu sans frontière" ou "Spel over grenzen", puisqu'il a développé dans les deux langues. L'initiative a vu le jour grâce au Fonds Européen de développer rural dans le cadre du projet Tourism Lab. Trois régions ont collaboré: la Flandre, la France et la Wallonie, via La Tangente, Westtoer et la Maison du Tourisme de Wallonie Picarde.

Le jeu peut se commencer à n'importe quel point-nœuds, mais le plus facile est de partir soit devant le Musée du tabac à Wervik, soit sur la Place du marché à Messines. Le parcours de 35 km fait une boucle entre Wervik, Wervicq-Sud, Comines, Warneton, Messines, Wijtschate, Hollebeke, Houthem et Comines.

"Le circuit permet, à vélo, de découvrir l'histoire de la région, explique la députée Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer. Tout au long du parcours, 15 missions numériques de différents niveaux sont proposées via une application web gratuite et facile à utiliser sur un smartphone."

Au carrefour de trois cultures

La balade se fait sur le réseau points-nœuds ou ‘knooppunten’. Les frontières linguistiques, provinciales et nationales sont allègrement traversées! Le circuit passe par de beaux points de vue et des paysages pittoresques, tels que le Parc de la Lys ou l'église Saint-Nicolas à Messines et son point de vue Horizon 2025. Le jeu se veut familial et est accessible aux enfants de 10 ans et plus.

Responsable de la Maison du Tourisme de Wallonie Picarde, Pauline Vanderbeke s'est réjouie de cette collaboration: "La particularité de notre région frontalière est d'être au carrefour de trois cultures. C'est une véritable richesse pour les habitants qui traversent facilement la frontière pour profiter des atouts des régions toutes proches. Toutefois, ce qui est naturel pour nous peut paraître étrange pour les visiteurs qui viennent de plus loin!"

Ce qui leur permettra de découvrir certains atouts: "Les choses à voir et à faire ne manquent pas! Ce jeu complète à merveille l'offre touristique et il attirera de nombreux touristes intéressés par les visites ludiques et interactives. Peut-être ces derniers profiteront-ils de leur venue pour passer quelques jours et découvrir les trésors de notre région transfrontalière!"

Pour débuter le jeu: https:/westtoer.spel.app/fr ou activer via le QR code. Un dépliant, avec de nombreuses infos, est disponible dans les offices du tourisme concernés.