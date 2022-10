C’est ainsi qu’une exposition se tient jusqu’au 22 octobre, dans les locaux de l’Office du tourisme, rue Robert Schuman à Armentières, mettant en valeur le travail de dix photographes sur les oiseaux.

"Nous avons réuni notre vision sur les oiseaux, précise le Cominois Jean-Marie Vandelannoitte, l’un des artistes qui expose. Cette exposition a pour but de mettre en valeur le côté nature de la ville et d’apporter un regain d’intérêt à la jeunesse et aux autres sur le vivant volant."

Une soixantaine de clichés, tous plus impressionnants les uns que les autres, sont exposés. Et l’on se doute que chaque œuvre est le fruit d’un travail de longue haleine !

L’hirondelle vole 7 000 km pour aller au soleil !

Parallèlement, un cycle de conférences est organisé. "C’est un véritable succès, précise-t-on du côté de l’Office du tourisme. À chaque fois, on réunit une cinquantaine de personnes."

Dimanche, sous le coup de 15 h., le guide Martin Windels a parlé des oiseaux de nos contrées. Comme d’habitude, l’exposé très fouillé était ponctué de moments d’humour. Ces oiseaux qui volent sur nos têtes sont de petits prodiges. L’hirondelle, qui pèse environ 20 g et peut vivre 15 ans, vole 7 000 km pour passer l’hiver au chaud ! L’épervier d’Europe calcule ses trajectoires pour surprendre ses proies et ne pas être blessé. Le martinet noir vole jusqu’à 150 km/h et ne se pose pratiquement jamais. Le pic-vert tape avec son bec à une vitesse de 25 km/h !

D’autres activités sont annoncées ; la prochaine étant une balade aux Prés du Hem, ce dimanche 9 octobre. Des conférences sur la nature en ville sont programmées.

