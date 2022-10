Prix Ethias pour le centre culturel de Comines-Warneton et sa campagne T(i)EL(le) QUE T’ES

Diverses activités avaient été mises sur pied en collaboration avec une quinzaine de partenaires: exposition photos, animations dans les écoles, pièce de théâtre, ciné-débat etc.

Ce mercredi, les trois lauréats du Prix Ethias-ACC 2022 ont été annoncés. Le projet cominois a été retenu et reçoit une dotation de 2 500 € ainsi que quelques cadeaux bonus qui seront utilisés lors d’une prochaine campagne.

Les autres lauréats sont les centres culturels d’Amay pour la formation scénique et l’organisation d’un festival de musique urbaine et celui de Saint-Gilles pour un espace de création et d’expression pour des détenus.