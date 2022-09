"Courts-circuits" chez 8 commerçants cominois

Pendant une petite semaine, des artistes plasticiens ont travaillé dans huit commerces du centre de Comines. Après le vernissage festif et itinérant du samedi 24, les œuvres resteront visibles jusqu’au 9 octobre. Les promeneurs découvriront Myriam Hequet (papiers recyclés) chez Folies Voyages, Marc Limousin (pierres bleues gravées ) à la Marbrerie Lesaffre, Nathalie Maufroy (récup d’objets) à Dreams Donuts, Kristof Rosseel (des mots imprimés) à Copie Conforme, Elodie Wysocki (tapisserie avec des cheveux) chez Cart’Hair, Jean-Charles Farey (nature morte capillaire) chez Lexp’Hair, Kasper Demeulemeester et Jakob Van den Broucke (transformation d’objets acquis) chez anciennement Optilens et Paddywagon (cyanotype) chez Alba Rosa.