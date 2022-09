Nouvelle orientation pour la directrice de St-Henri Comines

Dans les écoles, il y a des conseillers pédagogiques qui accompagnent les professeurs dans chacune des disciplines. Je deviendrai une des huit conseillères à l’accompagnement des équipes de directions dans le Hainaut et dépendante du Segec (Secrétariat général d l’enseignement catholique) ".

Tout le système scolaire se réforme en profondeur afin d’améliorer les objectifs fixés par l’autorité publique, notamment grâce au Pacte d’excellence et aux plans de pilotage. Les conseillers, avec un regard extérieur, viennent aider, soutenir et valoriser le travail des équipes dans les écoles pour un accompagnement personnalisé au service des directions, des enseignants et finalement des élèves et de leur réussite.

Contente de rester au PO de Saint-Henri

" Par rapport à mes dix ans de direction, les écoles à Mouscron et à Comines avaient un projet pédagogique semblable. À Comines, la gestion était plus large parce qu’il y avait en plus deux implantations, du CEFA, du professionnel, un internat. L’avantage à Saint-Henri est d’avoir une équipe de huit directeurs dont le fondamental et la promotion sociale.

Par tradition à Saint-Henri, j’étais administratrice déléguée du pouvoir organisateur. À la demande de l’organe d’administration, je vais continuer cette tâche au service de l’école et accompagner notamment les différentes réformes dont celle relative au tronc commun. Je suis détachée de mon poste de directrice pour une mission de six ans mais je suis contente de rester au PO.

Mes cinq ans à Saint-Henri n’ont pas été classiques car il y a notamment eu le Covid. J’ai appris à gérer des choses plus complexes. Je faisais partie de l’Association des directeurs du Hainaut dont je suis devenue présidente. Les différentes rencontres notamment avec le Segec m’ont donné l’envie de postuler pour cette nouvelle mission très motivante ".