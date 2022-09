Quant à son épouse, née à Lomme le 5 août 1949, elle a été mécanicienne en confection chez Bodeux à Armentières.

« Nous avons flashé sur Véronique et sa cousine ! »

Ils se sont rencontrés en avril 1970 dans la salle Lutetia, au Bizet France. "Avec un ami, nous sortions toujours à vélo sur Comines, explique Patrice. Un soir qu'il pleuvait très fort, nous sommes restés à la maison, mais l'ennui est vite arrivé. On s'est dit pourquoi ne pas faire un tour au Lutetia? Nous avons flashé sur Véronique et sa cousine! Finalement, j'ai épousé Véronique et mon ami, sa cousine!"

Nos sympathiques jubilaires se sont mariés à Ploegsteert, le 22 septembre 1972.

Deux fils ont agrandi la famille: Stéphane et Olivier.