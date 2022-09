Le projet est situé en zone d’aménagement communal concerté et l’architecte est le Cominois Jean-François Ryckebosch.

Le terrain d’une surface de 7 740 m², actuellement cultivé, est accessible par la rue Paul Demade et se trouve situé à l’intérieur d’un îlot cadré par les rues d’Houthem, Romaine et des Combattants.

Le bâtiment A, constitué d’un rez-de-chaussée et de trois étages, comprend huit logements de deux chambres. Sa hauteur totale est de 14,05 m.

Les bâtiments B, C et E possèdent un rez-de-chaussée et deux étages. On y trouve six logements. Le bâtiment D, sur un rez-de-chaussée et trois étages, comprend 11 logements de deux ou trois chambres.

Les bâtiments D et E sont reliés par un sous-sol qui regroupe 20 places de stationnement pour voitures, quatre places pour motos et huit caves privatives.

Il est aussi envisagé une servitude publique pour créer une liaison entre le cyclo-piéton et les voiries du projet ; ce qui permettra de relier les rues de Ten-Brielen et d’Houthem. Pour l’heure, les voiries seront construites en impasse de telle sorte qu’on puisse y raccorder de potentiels projets.

Le matériau utilisé sera le béton architectonique de ton blanc, en combinaison avec l’utilisation de deux parements de façades d’aspect contemporain, mêlant ainsi ton blanc et bois en teinte naturelle posé en lames verticales.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 13 octobre.