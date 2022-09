Des portes ouvertes pour susciter des vocations de pompiers au sein du poste de Comines-Warneton

Minimum six pompiers pour partir en intervention

Aujourd’hui, l’entité compte 42 pompiers: "Lo rsqu’il y a un appel, il faut être minimum six personnes pour partir en intervention avec un premier véhicule. En soirée et durant la nuit, il n’y a jamais de soucis, mais la journée, quand tout le monde est au travail, il est difficile de réunir les six personnes. Voilà pourquoi les casernes de Wervik, de Messines ou de Heuvelland interviennent, bien qu’elles connaissent les mêmes problèmes que nous. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons signé une convention avec la France. La caserne d’Armentières est toute proche et elle compte des pompiers professionnels."

Parmi les 42 pompiers cominois, 17 sont professionnels au sein de la zone ou ailleurs: "Et tous acceptent de prendre des gardes à Comines-Warneton, ce qu’ils ne sont pas obligés de faire ! Le fait qu’il y ait tant de professionnels a un impact sur la qualité de nos interventions. En journée, nous avons aussi deux ambulanciers de la zone qui sont de garde, à Warneton."

Les recrues se font plus rares: "La première étape à passer est d’obtenir le Certificat d’Aptitude Fédéral, basé sur trois épreuves. Une fois le CAF en poche, les formations se font à Jurbise, le samedi. Et le jeune est parti pour deux années de cours ! Un sacré investissement en temps et énergie !"

De belles animations !

Il n’empêche qu’il régnait lors de ces portes ouvertes une belle ambiance au sein de la caserne: "Nous avons eu du monde les deux jours, même si cela a été plus calme le samedi après-midi".

Les enfants étaient conviés à un parcours d’obstacles. Romain et Dany Deramaux, spécialisés dans les NAC, avaient ramené l’un ou l’autre reptile. À l’étage, une partie de la collection du caporal Philippe Lahousse sur le matériel a ravi le public.

Au premier étage, la collection du caporal Philippe Lahousse a impressionné. Tant d’objets collectionnés durant tant d’années témoignent d’une véritable passion: casques, vêtements, matériel d’intervention, etc. ©ÉdA

Autant de belles découvertes qui, espérons-le, susciteront des vocations. "Si possible, notamment pour remplacer ceux qui prennent de l’âge, nous aimerions compléter notre effectif par une vingtaine de pompiers ! En espérant que ces journées portent leurs fruits !"