Jules Mortreu (Comines), un amoureux du bois s'en est allé

Nous l’avions rencontré en 2017 à son domicile de la rue de la Gare, là même où sa fille Maryvonne poursuit la tradition familiale. "Mon grand-père, Edmond Julien, s’est spécialisé dans la construction de nefs et charpentes pour les usines textiles. Originaire d’Houthem, il s’est installé à son compte à Comines, en 1896. À la guerre 14-18, la famille est évacuée dans les Ardennes. Elle est revenue en 1919 et a acheté un terrain et un café en ruines, rue de la Gare. Dès 1920, le travail a repris vu les besoins de la reconstruction", nous confiait-il. Lors de la guerre 40-45, à cause des coupures d’électricité, la société s’est dirigée vers la fabrication de meubles, puis de commandes particulières: les armoires de pharmacie, les comptoirs de magasin, les cheminées sculptées, la décoration de la salle de l’hôtel de ville, etc.