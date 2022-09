Lors du conseil de police de lundi, le conseiller communal de Comines-Warneton, Éric Devos, s’est inquiété du sort d’un citoyen cominois qui, suite à un accident, circule en draisienne. Il a récemment été interpellé par la police, qui lui a signalé qu’il est interdit de circuler avec ce genre d’engin sur le sol belge. Par contre, depuis le 20 janvier 2022, la France l’a bien autorisée!

Le citoyen en question est Gino Clinckemaillie (57 ans) qui vient de publier une pétition afin qu’il puisse utiliser la draisienne dans sa ville.

Il y a cinq ans, il est tombé dans les escaliers et s’est brisé des vertèbres cervicales. Les médecins craignaient qu’il soit paralysé à vie mais, à force d’exercices, il a retrouvé un peu de mobilité bien qu’il garde des problèmes pour se déplacer. Pour se faciliter la vie et prendre l’air, il a fait l’acquisition d’une draisienne électrique. Le hic, c’est qu’il ne peut l’utiliser sur la voie publique!

Comme un cyclomoteur: assurance et immatriculation

Le commissaire divisionnaire de la police de Comines-Warneton, Sébastien Dauchy, a fait le point sur la législation: "La draisienne est une trottinette électrique, mais avec une selle, voilà la différence! La réglementation européenne dit que si la selle est supérieure à 54 cm, soit au niveau du genou si on se met droit, elle est assimilée à un cyclomoteur et, à ce titre, elle doit être immatriculée et assurée. Donc, c’est cette loi qui est en cours. Si la Belgique vote une dérogation, on s’y adaptera. Donc, à l’heure actuelle, on avertit celui qui contrevient à la loi parce que, s’il a un accident, il est d’office en tort!"

La bourgmestre Alice Leeuwerck a aussi réagi. "Un courrier a été adressé par mes soins au ministre fédéral de la mobilité, avec copie au ministre régional, afin d’expliquer la situation de ce monsieur et sa situation de handicap."

Sans éclipser la problématique des trottinettes électriques

En ce qui concerne les trottinettes électriques, prisées par les jeunes, depuis le 1er juillet, la législation prévoit que ces engins sont interdits sur la voie publique en dessous de 16 ans et que la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h.

"Il y a deux semaines, nous avons verbalisé une trottinette qui roulait à 74 km/h! Lors de deux réunions avec les directions d’école, nous avons expliqué la législation en cours, à charge pour elles de répercuter l’information auprès des enfants et de leurs parents. Pour l’heure, nous essayons de faire davantage de prévention que de verbalisation. Toutefois, après un mois d’école, l’heure est sans doute venue de faire de la répression!"

Concrètement, si l’engin n’est pas en ordre, il est confisqué et ramené au commissariat où les parents viennent le chercher. "À mon sens, un mineur qui n’est pas en règle avec un vélo ou une trottinette, ce n’est pas de sa faute, c’est celle des parents. En leur expliquant la législation, c’est plus marquant que de mettre un procès-verbal à 58 €."

La sécurité en trottinette est particulièrement à surveiller: « Des petites roues dans des grands trous, c’est plus dangereux que des grandes roues de vélo dans des trous normaux! »