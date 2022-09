Le Centre culturel de Comines-Warneton lance sa saison ce samedi 24 septembre

"La fin du Covid a permis à l’équipe du Centre culturel de laisser libre cours à sa créativité et à son enthousiasme. De belles rencontres avec les artistes et les publics sont prévues au détour des nombreuses activités qui jalonneront les prochains mois, précise Nadine Beerlandt, directrice du Centre culturel de Comines-Warneton. Ce samedi 24 septembre dès 14h, la fête d’ouverture de saison et du vernissage de Courts-Circuits aura lieu à l’Arsenal. Une quarantaine de spectacles vivants, émouvants et passionnants seront programmés dont une redécouverte de Molière (en novembre), de l’impro,.."