Bien des commerçants avaient fait le déplacement parce que les travaux concernent le tronçon de la rue de la Gare, à son croisement avec la rue de la Paix, jusqu'à la rue du Faubourg, à hauteur de la rue de Wervicq. Soit un espace très commercial!

"Un secteur qui est l'aorte de la mobilité à Comines, a paraphrasé le médecin-échevin Didier Soete. Nous espérons que la nouvelle route portuaire va permettre d'absorber une partie du trafic."

La bourgmestre a justifié les travaux: l'objectif est de remplacer une canalisation de gaz en mauvais état afin d'éviter la catastrophe. On en profite pour changer le câble de moyenne tension. Ces travaux auraient pu se faire après le premier confinement, mais ils ont été retardés pour éviter de léser davantage les commerçants. Ensuite, il a été décidé d'attendre la fin de la haute saison de l'horeca.

Même si Proximus profite de l'ouverture de la voirie pour poser des gaines en vue d'y souffler, plus tard, la fibre, c'est surtout Ores qui pilote le chantier. Yassine Lamdouar, responsable construction chez l'opérateur de gaz et électricité, a synthétisé la situation. Les travaux se dérouleront en quatre phases, dans la bande de stationnement et dans les trottoirs.

Quatre phases sur trois mois

La première phase, rue de la Paix, va durer quatre jours, soit approximativement du 15 au 20 septembre. La deuxième phase permettra de réaliser une tranchée dans la rue de la Gare, depuis la rue de la Paix jusqu'au rond-point de la place Sainte-Anne. Elle se déroulera en demi-chaussée, du 20 septembre à mi-octobre. La troisième phase, jusqu'à fin novembre, sera centrée entre le rond-point et le tronçon de la rue du Faubourg jusqu'à la rue de Wervicq. La dernière phase, les 15 premiers jours de décembre, concerne la zone devant le café anciennement "Le Chat".

Conseillère en mobilité à la police, Amandine Robert a présenté les déviations mises en place: la rue de la Gare sera placée en sens unique à partir de la rue de la Paix dans le sens gare-centre, avec interdiction de stationner des deux côtés. Les usagers venant de France seront dirigés vers la rue de Warneton, rue du Couvent, rue des Déportés, rue Courte et rue des Combattants et retour via la rue de la Gare en sens unique. Les usagers venant de France voulant aller vers Wervicq devront emprunter la route portuaire. Ceux qui viennent de Wervicq et veulent atteindre le centre s'orienteront via l'avenue des Châteaux.

Notons que la rue du Sentier va changer son sens unique pour fluidifier le trafic: sens rond-point Albert 1er vers la rue de Wervicq. Dans une première phase, la rue Neuve sera en sens unique dans l'autre sens. Quant à la rue de la Morte-Lys, le sens unique ira depuis la rue de Wervicq jusqu'au marché couvert. Quand le chantier avancera, d'autres modifications seront appliquées.