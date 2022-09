"La décision de fermeture a été prise ce lundi, lors du Collège Échevinal, ce dernier étant le pouvoir organisateur de l’école, explique la bourgmestre Alice Leeuwerck. Nous avons fait le constat qu’il n’y avait que 12 inscrits et il en fallait 14. Les trois dernières années, nous avions fonctionné grâce à une dérogation à 80% de l’effectif. Or, la Fédération Wallonie-Bruxelles n’accorde que trois dérogations. Nous n’avions donc pas le choix."

Des élèves inscrits qui ne se sont finalement pas présentés…

Fin juin, la situation s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices: "Nous avions 16 élèves inscrits pour la rentrée, mais la directrice Séverine Chatelain a constaté que plusieurs d’entre eux n’étaient pas sur la cour le lundi 29 août! Nous avons essayé de les récupérer, mais cela n’a pas été possible. Nous avons attendu toute la semaine avec l’espoir de nouvelles inscriptions, mais aucune n’est arrivée."

Une navette en bus entre Houthem et Comines

L’implantation fermera officiellement ce mercredi, à 12h30, avec un transfert vers la rue Romaine, jeudi matin. "Nous avons convenu avec les familles qui le souhaitent que les enfants seront gratuitement conduits à Comines et reconduits à Houthem tous les jours, avec le bus communal. Les repas gratuits sont maintenus. Leur enseignante, Madame Émilie, et la puéricultrice, Madame Sophie, vont garder le même groupe, mais dans les murs de l’implantation cominoise."

«Les lois sont les lois»

Les bâtiments tant d’Houthem que de Bas-Warneton, dont l’implantation a fermé en 2013, seront utilisés par l’école communale, au profit de tous les élèves. "Pour Bas-Warneton, nous avons un projet “détente” et “snoezelen”; pour Houthem, on pourrait envisager un projet “classe artistique”. Nous en ferons également des points d’ancrage lors des travaux d’isolation de l’école de Warneton. L’école communale compte à présent une école, sur deux implantations: Comines et Warneton et quatre sites."

Lundi soir, les parents concernés ont été réunis et la situation leur a été expliquée: "Certains ont exprimé leur mécontentement, mais nous ne pouvons rien y faire: les lois sont les lois", conclut la bourgmestre.