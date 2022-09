Rue du Couvent (Comines) : des bornes rétractacles pour empêcher la circulation aux heures d'entrée et de sortie des écoles

Depuis plus d’un an, la rue du Couvent est à sens unique à certaines heures de la semaine: entrée par la rue de Warneton et sortie au croisement rue du Couvent/rue des Déportés. Les vélos peuvent rouler dans les deux sens. Une mesure prise pour fluidifier le trafic dans une rue où se trouvent les entrées du fondamental et du secondaire du Collège de la Lys.