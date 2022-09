" En raison de la hausse des coûts de l’énergie, des matériaux et de la main-d’œuvre, l’entreprise a déjà augmenté ses prix plusieurs fois cette année, explique le fleuron industriel dans un courrier envoyé à ses clients.Depuis la mi-août, les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté encore plus fortement. Ces augmentations devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Il n’est plus possible de répercuter à temps ces hausses de prix de revient sur nos prix de vente, ce qui nous oblige à prendre des mesures pour réduire drastiquement notre consommation d’énergie."

L’un des deux fours de Ploegsteert sera fermé de la mi-septembre à fin octobre. Il produit des briques de construction rapide jaune-orange appelées Thermobloc.

Le four de Barry, près de Tournai, qui cuit des briques de parement, sera fermé de début novembre à fin décembre.

Ces choix devraient réduire la production annuelle de 5 à 10% et donc avoir des conséquences sur la disponibilité et les délais de livraison des produits; ce qui ne va pas améliorer une situation déjà complexe.

Pour les 250 employés, l’impact devrait être assez limité. L’entreprise met fin aux contrats temporaires et compte sur un chômage temporaire limité. Des changements de poste sont également envisagés.