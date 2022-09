En novembre 2019, la SPRL Camso, gérée par Roland Vandermeersch, avait introduit une première demande d’exploitation pour 20 ans. Elle a été refusée. Après diverses études, notamment celle du sol qui a duré 15 mois, la SPRL Camso a déposé le 28 mars 2022 une seconde demande de permis unique en vue du renouvellement d’autorisation du circuit et de la régularisation urbanistique d’infrastructures annexes.

Organe du SPW, le Département des Permis et Autorisations avait 110 jours pour statuer, avec une prolongation de 30 jours qui a été utilisée. La réponse vient donc de tomber: dans un argumentaire de 72 pages, le DPA a émis in fine un avis négatif, qui a été suivi par le collège.

Les principaux griefs: aucun raccordement à l’égout public, présence d’une route qui traverse le circuit, problèmes de parking, pollution sonore, etc.

Pour en faire un centre pour migrants?

En d’autres mots, dans l’état actuel, la SPRL Camso n’est plus autorisée à exploiter le circuit. Toutes les activités programmées ont été annulées. La société a contacté un cabinet d’avocats en vue de faire appel de la décision. Des études et analyses qui exigeront plusieurs mois.

"Nous n’aurons certainement pas d’organisation avant mars/avril 2023, à moins que nous gagnions en appel, communique la SPRL.Qu’arrivera-t-il si aucun permis ne nous est octroyé? Cela signifiera la fin définitive du Speedway de Warneton. Il nous restera alors la possibilité de vendre le terrain, classé en zone industrielle, en un lot ou en six lots de chacun 5000 m² pour de petites industries qui n’ont besoin que d’un permis de catégorie 3. Ou alors pour un parc de panneaux solaires. Peut-être le terrain sera-t-il utile pour Fedasil en vue d’accueillir des migrants?"

Rappelons que cette parcelle de 3 ha 30 est née d’une activité extractive du briquetier français Delecourt et Fils, entre 1950 et 1970. La profondeur d’excavation était de 4 à 5 mètres. L’argilière a été remblayée avec des matériaux divers contenant de la terre, des briquaillons, des déchets, etc.

Vers 1976, la parcelle a été acquise par la société "Briqueteries de Ploegsteert", qui a repris partiellement les activités du briquetier français. Elle est ensuite revendue à Roland Vandermeersch, en 1980. Et, durant plus de 40 ans, les as du volant s’y éclatent, rafistolant en deux coups de clé les tacots amochés. Autres temps, autres mœurs!