Quelque 150 amateurs se sont rassemblés au sein même de la Forrest Farm exploitée par la famille Lagache, à Warneton, d’où provient justement le précieux houblon. Au menu: la visite des champs en compagnie de Luc et Rob, mais aussi des conférences, de la musique avec la Banda de Dottignies, un brassin public, le tout arrosé du délice houblonné. L’activité a inclus la possibilité de dormir sur place, sous tente!

À suivre Rob dans les lianes de houblon, on ressent la passion et l’expérience transmise de génération en génération depuis qu’Arsène, son grand-père, a mis en terre les premiers plants, fin des années 40. Il s’était alors laissé inspirer par ses beaux-parents qui en cultivaient à Poperinge.

Aujourd’hui, l’exploitation compte 13 ha, avec 12 variétés, ce qui représente environ 6% du marché belge. Chaque hectare produit en moyenne deux tonnes de cônes, qui seront à la base de l’amertume de la bière.

Le houblon n’aime pas la chaleur

" Avec la sécheresse, si on obtient une tonne, on pourra être content! Pour l’une des variétés, je n’attends pas plus de 700 kg, tant les cônes sont peu denses et touffus,précise Rob . Sans eau, les racines n’ont pas pu utiliser les engrais et les éléments du sol. La plante a eu tendance à refermer et à perdre ses feuilles pour compenser le manque d’eau. Par conséquent, elle a produit moins de cônes! Une chance que nous ayons des pieds assez anciens, avec des racines en profondeur!"

Environ 30% des ventes se font sous contrat, le reste sous marché libre: " Nous essayerons de contenter tout le monde! Un quart est vendu sous forme de fleurs fraîches, pour la quasi-totalité à De Ranke, et le reste sous forme de pellets. Nous verrons comment évoluera le marché en fonction de ce qui est produit de par le monde et des stocks, puisqu’une fois séchés sous forme de pellets, les cônes se conservent plusieurs années! Toutefois, vu le faible tonnage, on sait déjà que la saison sera financièrement difficile pour nous. Nous nous inquiétons aussi pour l’avenir si les sécheresses venaient à se multiplier. L’irrigation paraît difficile. En 2018, nous avons fait un test sur 2 ha, mais il a été peu concluant. En une semaine, nos réserves d’eau étaient déjà à sec! Peut-être faut-il envisager de planter des variétés qui supportent mieux la chaleur? Encore faut-il qu’elles plaisent aux brasseurs parce que je ne peux pas leur demander de changer les recettes. Si je ne peux pas leur proposer la variété qui leur convient, ils iront l’acheter en Slovénie ou ailleurs!"

Début septembre, les Lagache seront partis pour trois semaines intenses de récolte, en récompense d’une longue année de travail. Pensons-y en dégustant le précieux breuvage!