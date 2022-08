" Il était nécessaire pour des raisons de sécurité d’intervenir rapidement sur une des conduites de gaz majeures alimentant le centre-ville, commente la bourgmestre Alice Leeuwerck.Ores Électricité et Proximus ont souhaité utiliser cette opportunité pour revoir leurs installations. L’intervention simultanée de trois opérateurs a nécessité de nombreuses réunions afin d’aboutir à la meilleure configuration possible et d’obtenir des conditions acceptables tant pour la sécurité et la mobilité des citoyens, des riverains, des commerces, des écoles, etc."

Les travaux auraient pu déjà commencer mais il a été décidé de les repousser afin de ne pas nuire à la saison estivale pour les commerces et l’Horeca, qui ont déjà bien souffert de la crise liée au Covid. D’autres critères ont été analysés: des travaux privés, mais aussi publics dans les rues de la Procession, du Couvent et des Déportés.

L’explication précise sur les travaux, qui devraient s’étaler du 15 septembre au 15 décembre, se fera lors de la réunion du 30 août.

On y présentera également la déviation qui sera mise en place.