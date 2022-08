Kringraal, la recette gagnante d’un Cominois et d’un Obourgeois pour appâter le poisson

" Depuis l’âge de 10 ans, je pratique la pêche grâce à mon parrain qui m’emmenait avec lui et qui m’a transmis la passion. Les années ont passé et j’ai perfectionné les techniques. En 2018, j’ai rencontré Sébastien en France lors d’une sortie de pêche sur un lac. Le courant est bien passé: nous avons la même vision de la pêche, les mêmes projets et objectifs. Quelques années plus tard, l’idée a germé d’avoir notre marque. Nous étions conscients que nous pouvions rassembler nos expériences et connaissances pour proposer des produits qualitatifs".

Lors d’une longue session de pêche en France, ils se sont promis de ne pas rentrer en Belgique sans avoir baptisé leur marque. " En pleine canicule, après avoir attrapé un poisson de 31,75 kg, le mot “graal” est tombé. Nous avons cherché à l’accoler à un autre. Belges, citoyens du Royaume, le mot “king” nous est venu à l’esprit. Kingraal était né!"

Les associés se partagent les tâches: Nicolas s’occupe du marketing, de la communication, de la facturation et du site internet; Sébastien gère la production et la logistique.

Une aide technique aux pêcheurs

" Nos recettes sont conçues grâce à la connaissance technique et mécanique des matières premières et sont soumises à de longs tests. Nous avons sélectionné d’excellents pêcheurs pour représenter notre marque lors de concours. Ils répondent aussi aux questions techniques des clients sur les réseaux sociaux. Une chaîne You Tube a été créée, “Kingraal TV”, pour expliquer l’utilisation de nos produits.Les 22 et 23 juillet, le club que nous sponsorisons “Team Francs Pêcheurs”, déjà vice-champion de Belgique, s’est hissé à la 5e place lors des championnats du monde à Ronquières. Une bonne publicité dans un milieu concurrentiel!"

La bonne recette pour appâter le poisson

Aujourd’hui, Kingraal commercialise quelque 120 produits qui servent à amorcer ou à accrocher à l’hameçon. " Nous travaillons sur la conception de produits en vente début 2023."

Pour réussir à attraper le poisson, il faut s’adapter à son alimentation, à la topographie du lieu et aux conditions climatiques. La couleur et la saveur de l’amorce sont des facteurs clés. " Si le poisson est habitué à manger du maïs, il faut privilégier les amorces sucrées riches en farine de maïs et des esches de couleur jaune."

Le plus souvent, la pêche pratiquée est dite en "No kill". " Après avoir attrapé le poisson, il est sorti de l’eau, photographié et pesé, puis remis à l’eau. Il peut être mis en bourriche lors d’un concours mais sera relâché après la pesée. Ainsi préservons-nous le cheptel et sommes heureux de revoir les poissons en pleine croissance quelques mois ou années plus tard. Certaines souches de carpe grossissent de 4 kg par an pour atteindre plus de 40 kg!"