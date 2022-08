Les plaines communales de Comines-Warneton en cinq lieux différents

"Nous avons des retours très positifs des parents. Ils sont contents car, pour les plus petits, c’est plus sécurisant d’être dans des groupes moins nombreux. C’est plus familial et les déplacements sont plus courts. Pour le futur, un souhait des parents serait d’avoir une possibilité de repas chauds,précise Kristel Roetynck, coordinatrice des plaines pour le PCS.En moyenne sur l’ensemble des sites, nous avons 170 enfants de 3 à 14 ans".