Bravant les orages et la canicule, un pigeon erre 14 jours et revient à son bercail

"C ’est un petit miracle! Je joue sur des compétitions de grand-fond. Via le local de Vlamertinge, j’avais envoyé huit de mes meilleurs pigeons à une compétition organisée par la compagnie l’Indépendante de Liège. Les pigeons ont été lâchés le vendredi 29 juillet, à Narbonne, dans l’Aude".

Un concours qui a réuni 26149 pigeons, parmi lesquels quelque 11000 belges. De gros orages, avec une tempête, ont complètement désorienté les oiseaux. La fédération colombophile belge s’est mêlée de l’affaire, reprochant aux organisateurs d’avoir lâché les pigeons alors que le mauvais temps était clairement annoncé. Conséquence: la mort de plusieurs milliers d’oiseaux, avec, à la clé, la disparition de spécimens sélectionnés et bichonnés durant des années, sans compter les pertes financières.

Revenir chez lui, coûte que coûte

" Mon premier pigeon est rentré le samedi 30 juillet, à 10h30; ce qui me donne la cinquième place au concours de Vlamertinge. Grâce à un système électronique, dès que le pigeon arrive, un message nous arrive via smartphone. Les jours suivants, les autres sont rentrés un à un. Quant au dernier, j’avais fait une croix dessus: c’est vraiment impressionnant qu’il soit rentré 14 jours plus tard, en volant dans cette canicule. Il était très amaigri mais il a repris rapidement du poil de la bête! Il a dû se nourrir certainement de céréales trouvées sur les champs et étancher la soif dans des plans d’eau. J’en suis vraiment fier!"

Xavier, épaulé par son épouse Nadine, possède une centaine de pigeons. " J’ai commencé très jeune par avoir quelques pigeons et, quand je me suis installé à Houthem, j’ai construit deux pigeonniers. J’ai la chance que mon épouse m’apporte son aide! Côté race, ce sont des Florizoone et couteau de Nieuport, croisés afin d’être plus performants. Avant chaque compétition, je les nourris spécifiquement: avec de bons mélanges spécial pigeons, des vitamines et des protéines,explique celui qui s’y connaît puisqu’il exploite le magasin Label Plume, à Bas-Warneton, spécialisé dans les aliments pour animaux . Ils sont entraînés deux fois par jour au vol. Dès 6h30, je les lâche et ils font des rondes autour de la maison.Je les ressors le soir, après le travail."

Xavier est membre du groupe cominois "Les Prévoyants", qui se réunit dans la cafétéria près du Moulin Soete. Depuis des années, les clubs de Comines et Wervik travaillent en concertation. " Nous sommes encore une cinquantaine à participer aux différents concours. La colombophilie, c’est une passion prenante et on ressent de la fierté quand nos pigeons font des résultats! C’est dommage qu’il y ait de moins en moins de jeunes qui s’y intéressent."