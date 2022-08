La Warnetonnoise opheak Net-David-Buytaert, chimiste de l’environnement et de l’eau

"En 2005, je suis arrivée en France après avoir obtenu une bourse au mérite via le Conseil régional de Bretagne occidentale pour effectuer un master en chimie marine à l’Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest. Ensuite en 2007, je suis allée à Marseille pour poursuivre mes études en doctorat en chimie de l’environnement atmosphérique, dans le but d’étudier les substances organiques polluantes dans l’air et évaluer les impacts sanitaires associés. En 2010, j’ai obtenu mon doctorat et j’ai passé mon concours pour être Maître de Conférences (Enseignante-Chercheuse) à l’Université de Lille."

Même si Sopheak est bardée de diplômes, cette maman de 38 ans garde la simplicité et un éternel sourire. Elle s’est retrouvée dans la cité des Mountches après avoir épousé en 2016, en Europe et dans le Sud-Est asiatique, un musicien bizétois bien connu, Nicolas Buytaert. Ils ont deux enfants Élyse et Arun.

Sa cible: les micros-polluants organiques

Son travail de recherche scientifique s’oriente autour des micros-polluants organiques, des molécules qui même à des concentrations très faibles dans l’environnement peuvent avoir des effets néfastes pour l’homme, la faune et la flore comme le cas des pesticides, des hormones, des bisphénols."Je travaille pour déterminer les molécules potentiellement dangereuses présentes dans le milieu naturel, en déterminant leurs origines afin de réduire les effets sur la santé humaine et sur la biodiversité. Pour le développement durable, une des actions à faire est de protéger le milieu aquatique. En effet, la réduction des résidus de substances dangereuses pour l’eau est une étape essentielle pour éviter des conséquences dommageables et irréversibles pour l’écosystème, les ressources en eau et la santé humaine… Les générations futures pourront ainsi continuer à vivre sainement."

Pour notre chercheuse, l’état des eaux des rivières de notre région est relativement bon. Certaines normes de seuil de qualité des eaux sont néanmoins parfois dépassées par des rejets locaux, industriels, urbains ou agricoles. Par exemple, les pesticides et le nitrate issus des activités agricoles peuvent contaminer les eaux de surface et souterraines.