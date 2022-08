Le trio d’organisateurs du Plan de Cohésion sociale se disait ravi."Toute l’année, je vais à la rencontre des 12/26 ans. L’été, j’essaie de faire des animations sportives de quartier. Lys les Bains et Chalet les Bains sont un bon créneau avec le petit stade où ils peuvent jouer au foot,précise François Gustin, un des organisateurs et animateur de rue au PCS.À côté de cela, je vais continuer à rencontrer les jeunes suivant des demandes particulières et une permanence au bureau dès septembre".

Avec les associations et les clubs

Les trois jours de Lys-les-Bains au quai Verboeckhoven restent fédérateurs au niveau des services communaux et du tissu associatif: bricolages d’éventails par l’extrascolaire, fabrication de bracelets avec le PCS, parcours sensoriels avec le service des sports Agisc, jeux avec la MJ Carpe Diem…

C’était aussi l’opportunité pour des clubs sportifs de tenir un stand de boissons ou de petites restaurations. Pour eux, ce sont des moments de convivialité mais aussi de promotion avant la reprise de la saison et des championnats comme pour le volley de l’Evoco qui relance une équipe dames avec des nouvelles et anciennes joueuses.

"Le plus difficile pour nous, comme pour d’autres, est de trouver des bénévoles en plein milieu des vacances pour tenir le stand pendant trois jours. Trouver des bénévoles s’avère d’ailleurs de plus en plus difficile à l’avenir,commente Jacques Vandermarlière, président du club de foot de la Jespo.Nous avons beaucoup de filles très motivées dans les différentes équipes mixtes jusque 15 ans. Nous aimerions avoir une équipe uniquement filles dans un championnat".

«Chalet les bains» se poursuit

Parmi les projets de solidarité, le Télévie est présent depuis de nombreuses années."Aux différents moments de l’année, le Télévie qui soutient la recherche contre le cancer et la leucémie est présent avec ses crêpes. Les gens réagissent positivement à nos différents produits. Ce week-end, nous avons vendu 360 crêpes!" explique Anne Tancrez.

Après ce week-end, les installations proposées par la Ville resteront accessibles jusqu’à la fin de vacances via le "Chalet les bains" avec des animations grâce à un étudiant sur place les après-midi et des sports individuels et collectifs proposés par François, l’éducateur de rue mais aussi par des associations: Bibliolys (Kamishibaï), MJ Carpe diem (skate parc), Centre Culturel (film).