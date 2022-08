Pompages d'eau de la Lys à Comines-Warneton : l'échevin en appelle à la concertation

Il plaide pour la concertation: " Cette problématique ne concerne pas que notre commune, mais aussi toutes celles qui sont limitrophes avec la Flandre. Il faudrait prendre une décision commune."

Toujours les petits qui trinquent

L’échevin écologiste est bien conscient que le problème ne concernera pas que cette année et qu’il faudra prendre des mesures. Mais lesquelles? " Les trous des Briqueteries? C’est un site privé et, grâce à la RNOP, cette entreprise fait déjà énormément pour la faune et la flore de notre région. À mon sens, il faudra chercher d’autres solutions.

Depuis une quinzaine d’années, le drainage a été pratiqué massivement dans les champs. Cela veut dire qu’à un moment donné, il y a trop d’eau et qu’on veut la faire partir. Et, à un autre moment, il n’y a plus assez d’eau. Peut-être faudrait-il envisager des retenues d’eau pour ne pas aller la chercher trop loin?

Je pointerais aussi les exigences des industriels, qui ne tiennent pas compte des circonstances et sont très stricts sur le respect des contrats signés par les agriculteurs. Lorsque les agriculteurs sont dépendants des industriels, quand il y a un souci, ce sont toujours les petits qui trinquent!"