Comines-Warneton : "L'eau de la Lys appartient à tout le monde"

La récolte des céréales a été très correcte parce qu’elles ont encore pu profiter des pluies. " Les soucis portent sur le maïs et les pommes de terre, surtout du côté de Ploegsteert où la pluviosité a été la moins abondante. J’essaie aussi d’intervenir en vue de lever l’obligation des engrais verts: quel intérêt à en mettre si rien ne pousse, d’autant plus que les semoirs risquent de souffrir?"

Les légumes: plus rentables!

Ce n’est pas la première année que la sécheresse estivale fait ressentir ses effets: "I l n’y a plus de doute: le climat est dérangé. Si on excepte l’été dernier, où il n’a pas arrêté de pleuvoir, depuis 2017, nous n’avons eu que des étés secs! Depuis quelques années, les agriculteurs arrosent ou, le plus souvent, font arroser leurs récoltes par des entrepreneurs. Et la facture est salée d’autant plus que les acheteurs ne paient pas davantage.

Le problème actuellement, ce sont les choux-fleurs, qu’il faut absolument arroser si on ne veut pas tout perdre. Certains m’ont dit que c’était la dernière année qu’ils faisaient des légumes dans ces conditions, parce que ce n’est pas rentable!

Il y a aussi le problème des pommes de terre hâtives qu’il faut absolument livrer prochainement puisqu’il est impératif de respecter le contrat signé avec l’usine. Résultat: comme l’arrachage ne peut pas se faire dans le sec, l’agriculteur est obligé d’arroser le champ. La plupart des prairies sont desséchées et il faut aider le bétail à se nourrir. Encore des coûts supplémentaires!"

Les possibilités de stocker l’eau

L’eau est pompée dans la Lys à deux endroits: près des écluses de Bas-Warneton et près de celles d’Houplines, au Bizet:"J’ai introduit une demande pour un pompage via la plateforme du Pont-Rouge, à Warneton. J’attends la réponse du PACO, avec la complexité que le site est à fois privé et public. L’eau de la Lys appartient à tout le monde et il n’y a pas d’abus et, même s’il y a des agriculteurs flamands qui viennent, la plupart exploitent des terres sur Comines-Warneton."

José Ryckebosch ne se fait pas d’illusion: les étés prochains, la sécheresse risque d’être au rendez-vous: " Il faudrait étudier les possibilités de stocker l’eau. Nous ne faisons pas assez de réserves. Peut-être faudrait-il envisager d’utiliser les trous des briqueteries, de les remplir et d’utiliser l’eau à des fins agricoles?"