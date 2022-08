Comines: on recherche des souvenirs de '40-'45

Au-delà de l’exposition permanente, il y a des animations diverses et originales. Ce vendredi 12 août (départ entre 12h et 14h) aura lieu un jeu de piste familial "Wallangara" sur la thématique des Australiens (réservation obligatoire). Les participants devront suivre des balises et répondre à des questions dans les bois de Ploegsteert.

Dans le cadre de ses futures activités, le centre d’interprétation "Plugstreet 14-18 Experience" organisera sa prochaine exposition du 23 septembre au 30 novembre. Celle-ci aura pour thème la vie des citoyens de Comines-Warneton au temps de la Première Guerre mondiale et sera intitulée: "Mes parents ne me disaient pas tout – Souvenirs de la Première Guerre mondiale à Comines-Warneton".

Amélie Demoen, animatrice à Plugstreet la présente."Nous allons essayer de faire sortir quelques petits trésors de certains greniers. Nous allons faire un mélange d’objets, de photos d’époque, de correspondances mais aussi des interviews notamment de personnes en maisons de repos avec des témoins pour des traces de ce qui s’est passé sur Comines-Warneton. Cette exposition s’articule en quatre thèmes: l’arrivée des soldats, la cohabitation entre militaires et civils, l’évacuation et le retour des civils".Cette exposition est le fruit d’une collaboration avec la société d’histoire de Comines-Warneton pour les diverses recherches, le comité de la rubanerie pour des documents, Notélé pour ses différentes archives et quelques citoyens d’entité."Nous sommes encore à la recherche de personnes de Comines-Warneton qui auraient encore des souvenirs, des documents, des anecdotes sur des membres de leur famille ou qui souhaiteraient être interviewées. Il suffit qu’elles nous contactent"précise Amélie. Il ne faut pas oublier qu’en 2023, le Centre d’interprétation Plugstreet fêtera ses dix ans avec un programme bien fourni.

Contacts: 056484000 ou www.plugstreet1418.be