Le nom n’a pas été difficile à trouver: comme il est situé dans le chemin des Loups, le gîte a été baptisé "Le repaire des loups". Mais ce sont toutefois deux chiens bien mignons qui vous accueillent, au nom évocateur: Orval et Duvel!

L’idée d’une exploitation touristique a germé en 2016. " Suite à un souci de santé, je me suis arrêtée de travailler pendant quelques mois. C’est durant cette période que François et moi avons pensé à développer une activité complémentaire en aménageant une aile de la ferme que nous habitons. Bien que j’aie repris mon travail comme responsable pour les titres services chez Tempo Team, à Comines et à Mouscron, le projet a quand même vu le jour! D’autant plus que, depuis la période du Covid, je pratique régulièrement le télétravail; ce qui me permet d’être sur place."

Fermier dans l’âme

Depuis 2001, François Clausse a développé une entreprise d’entretien et de création de jardins. " Je suis né à Virton et mes parents étaient agriculteurs en Gaume. Malheureusement, le décès prématuré de mon père n’a pas permis de garder l’exploitation. Fermier dans l’âme, j’ai souhaité acheter un corps de logis pour mettre à l’abri mon matériel, mais aussi pour pouvoir garder des vaches et des moutons. C’est un rêve qui se réalisait! Les bêtes étaient installées dans l’aile actuellement dédiée au gîte."

Le temps de construire un hangar pour déplacer les bêtes et le matériel, le projet proprement dit ne débute qu’en 2019: " Nous n’avons gardé que les murs et une partie de la charpente, qui était en mauvais état. Tout ce que nous pouvions faire nous-mêmes, nous l’avons fait. Et pour le reste, nous avons travaillé avec des entreprises du coin. C’est important de faire vivre les forces vives locales; je le sais d’autant plus que je suis indépendant moi-même!", poursuit François.

Le premier gîte, avec quatre chambres, est terminé: " Nous avons obtenu trois épis auprès de la Région wallonne. L’objectif est que le cadre soit à la fois rustique et cosy. Tout l’équipement nécessaire est fourni pour rendre le séjour le plus agréable possible. Et s’il y a un souci, nous habitons juste à côté." Les deux autres gîtes devraient être terminés pour le printemps 2023: un pour cinq personnes, l’autre pour quatre. " Les aménagements extérieurs sont terminés, on doit encore s’atteler à l’intérieur. Nous espérons être prêts pour répondre à certaines familles qui souhaitent louer les trois gîtes lors d’un mariage ou d’un événement familial. En tout, nous pourrons accueillir 17 personnes."

Les lieux, parfaitement clôturés, autorisent la présence de chiens. " Par contre, nous refusons les enterrements de vie de garçon ou les fêtes bruyantes. Le site respire la quiétude et l’on ne voudrait pas que l’on saccage notre travail!"