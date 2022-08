Un Warnetonnois sur les traces d'une famille qui a hébergé Winston Churchill durant la guerre 14-18

Il y a quelques années, l’ancien agriculteur s’intéresse à la généalogie de la famille du Warnetonnois André Pétillon, à la demande de ce dernier. " La première chose que j’ai faite, c’est de me rendre au centre de documentation de la Société d’Histoire et de consulter la boîte à mortuaires des Pétillon", explique cet ancien agriculteur.

Winston Churchill hébergé dans la famille

En 1910, Hector Pétillon, originaire de Lompret près de Lille, reprend la ferme de la rue Sainte-Marie, à Ploegsteert. La famille va compter 13 enfants! " Du 26 janvier au 3 mai 1916, précise Ghislain, la famille va accueillir Winston Churchill en ses murs. Celui qui est alors lieutenant-colonel des 6eRoyal Scots Fusiliers, cantonnés à Ploegsteert.On raconte que son cheval était sellé en permanence dans la grange et qu’il avait fait construire un pont au-dessus d’un cours d’eau pour rejoindre plus rapidement Nieppe où se trouvait l’état-major, quand les obus se rapprochaient. Il va nouer des contacts amicaux avec la famille et, des années plus tard, il envoie même une lettre de félicitations lors du mariage de l’un des enfants."

Dans ses recherches, le perspicace enquêteur découvre aussi que cinq des fils d’Hector combattent à Dixmude, dans le Boyau de la Mort: " La famille s’est éparpillée, reprenant souvent des terres en France. J’ai remonté la trace d’Hector Jules, dont le fils Alexandre a été maire de Mouflaines (Normandie). Je suis en contact avec sa fille Sabine, qui est ravie d’en savoir davantage sur ses origines."

Une chapelle pour des vies épargnées

Les cinq fils sont revenus intacts de la guerre; ce qui est un réel exploit. " Une chapelle a été construite en remerciement à Notre Dame des Sept Douleurs à Ploegsteert, rue du Romarin", conclut celui qui n’est pas au bout de ses recherches.