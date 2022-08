Rue de la Procession (Comines) : des bureaux et des appartements

La société va construire un immeuble composé d’un rez-de-chaussée à usage de bureaux et de garages et de quatre niveaux totalisant 14 appartements, de deux ou trois chambres. L’architecte est le Cominois Jean-François Ryckebosch. À l’avant, un trottoir et un emplacement de parking PMR seront aménagés. Cette parcelle sera rétrocédée à la Ville comme espace public. En tout, le projet prévoit 19 places de parking.