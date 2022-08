Ten-Brielen : des pains et des bières pour la Saint-Victor

Depuis 1989, le comité des fêtes du moulin Soete part à la rencontre des plus de 75 ans habitant le village de Ten-Brielen. Et ce n’est pas les mains vides que les membres se présentent chez les Capellos préalablement inscrits. Un pain gâteau et une bouteille de bière Baptiste sont offerts mais surtout un petit moment de convivialité.