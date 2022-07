Warneton (Le Gheer): l’or des époux Pauwelyn-Delcour

Deux enfants naissent de cette union: Caroline et Koen; quatre petits-enfants complètent la famille.

Difficile de passer sous silence les multiples passions d’Ernest. Féru d’astronomie et de sciences, il a construit lui-même un observatoire au fond de son jardin. Les composants électroniques n’ont pas de secret pour lui et, à ses heures perdues, il est aussi radioamateur. Une fois en retraite, il a suivi la formation pour devenir guide nature et guide touristique de la Ville de Comines-Warneton.